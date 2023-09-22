Компания «Элси» приобрела два новых разреза в Кузбассе

Угольная компания «Элси» приобрела два новых участка - «Разрез Кузнецкий Южный» (участок«Чуазасский») и «Разрез Малиновский» (участок «Кичийский»), сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киселев, Коммерсантъ Фото: Максим Киселев, Коммерсантъ

Запасы этих активов оцениваются в 490 млн тонн металлургического угля марки «Т». Работы планируется начать в ноябре текущего года.

ООО«Разрез Малиновский» владеет лицензией на пользование недрами Кичийскийв Новокузнецком районе. Запасы угля энергетической марки Т на этой территории превышают 186 млн тонн. ООО «Разрез Кузнецкий Южный» имеет 241 млн тонн запаса угля марок Т и ТС.

В составе компании «Элси» находится восемь добывающих активов в четырех регионах России. Также организация занимается строительством морского угольного терминала «Порт Эльга» мощностью 30 млн тонн в год.

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Александр Киселев