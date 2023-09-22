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Коммерсантъ FM
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СМИ: Qualcomm сокращает рабочие места в Китае из-за снижения спроса на чипы

Американский производитель микропроцессоров Qualcomm собирается сократить рабочие места в своем шанхайском офисе. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на местные шанхайские газеты. Они не сообщают, сколько именно сотрудников планируется сократить.

В компании отказались комментировать эту информацию. Ранее в китайских соцсетях уже появлялись посты о том, что Qualcomm увольняет десятки сотрудников из своего исследовательского центра в Шанхае. У компании есть офисы в более чем десяти китайских городах.

В августе Qualcomm уже заявляла, что она собирается сокращать рабочие места в условиях макроэкономической неопределенности и нестабильного спроса на чипы, однако не сообщала подробности.

Во втором квартале выручка компании упала на 23%, чистая прибыль — на 52%. Это связано прежде всего со снижением спроса на потребительскую электронику, в которой используются чипы Qualcomm. В случае с Китаем сокращение может быть также связано с напряженностью между США и Китаем по поводу доступа последнего к современным технологиям, в том числе в сфере продвинутых чипов.

Яна Рождественская

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