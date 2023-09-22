У аэродрома «Ханская» в Адыгее ограничили проезд автотранспорта

В Адыгее вблизи аэродрома «Ханская» ограничили движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Майкопа.

Меры вызваны необходимостью обеспечения безопасности работы аэродрома, уточнили в администрации.

Кроме того, в радиусе 5 км от объекта запрещается вести фото- и видеосъемку, рыбачить, охотиться, купаться и отдыхать.

Ограничения не коснулись проезда транспорта жителей указанного района. В связи с принятыми мерами в ближайшее время будет разработана схема движения пассажирского транспорта и проезда к поселку Родниковому.

Анастасия Донскова

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