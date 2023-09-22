Российские военные уничтожили украинскую ракету и два дрона у берегов Крыма

Российские военные уничтожили украинскую ракету и два беспилотника самолетного типа, замеченные у западного побережья Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Попытка атаки была совершена в 10:30, отметили в ведомстве.

Ранее в акватории Черного моря у побережья Крыма и Туапсинского района Краснодарского края были обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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