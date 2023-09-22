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В Удмуртии планируют наказывать за допуск детей к рекам и водоемам без взрослых

Депутаты госсовета Удмуртии предлагают запретить детям, не достигшим 16 лет, в ночное время без сопровождения взрослых находиться на водоемах и их берегах. Поправки в республиканские законы «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике» и «Об административных правонарушениях» рассмотрели на заседании постоянной комиссии по здравоохранению. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Ранее аналогичное решение было принято в отношении набережных.

В новом проекте закона профильная комиссия госсовета предусмотрела административную ответственность за его нарушение в том числе для самозанятых. Применение меры планируется в случае, если они допустят детей ночью без сопровождения взрослых в водоемы и на прилегающие к ним территории.

Поправки рассмотрят на ближайшей сессии республиканского парламента.

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