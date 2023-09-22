«Дерби "Спартак"—"Динамо" всегда в топе»

После матчей еврокубков и Кубка страны болельщиков ждет девятый тур Российской футбольной премьер-лиги. Пока турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», но всего на одно очко от лидера отстает «Зенит». В тройке пока нет ни одного московского клуба, выше всех на данный момент «Динамо», которое занимает четвертую позицию. В рамках девятого тура «Динамо» встречается со «Спартаком». Этот матч наверняка будет в центре внимания поклонников футбола. О главных интригах футбольного уикенда расскажет спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дерби, воспетое группой «Браво», всегда в топе. Но сейчас вместе с громкой вывеской мы получаем противостояние клубов, которые не скрывают своих претензий на медали. К народной команде вместе с адекватностью тренера Гильермо Абаскаля вроде как вернулись результаты. А динамовцы вообще в РПЛ не проигрывают уже семь матчей подряд.

И все же букмекеры считают красно-белых явными фаворитами предстоящей игры. Еще бы — встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена», и поддержка у хозяев будет что надо. В «Лиге Ставок» взять победу «Спартака» можно с коэффициентом чуть выше 2, а успех «Динамо» идет почти за 3,5.

Возможно, на эти расклады повлиял тот факт, что в Кубке страны на этой неделе «Спартак» расправился с «Нижним Новгородом» (3:0), да и «Динамо» красно-белые не так давно крупно обыграли в кубковом матче (4:1). Только вот все подвиги команды в Кубке ничего не значат, уверен комментатор Роман Нагучев: «Во время групповой стадии в "Пути РПЛ" я бы вообще не оценивал уровень игры клубов всерьез. В чемпионате совсем другая история, другой уровень сопротивления, другая результативность».

Так что нынешнее «Динамо» после новых приобретений вполне способно «Спартаку», по крайней мере, не проиграть.

Такое пари в «Лиге Ставок» идет с коэффициентом 1,76. Еще можно рискнуть и поставить на ничью. Здесь коэффициент вообще жирный — выше 4. Кроме субботнего дерби «Спартак»—«Динамо», в рамках девятого тура болельщиков ждет по меньшей мере три матча с яркими вывесками, которые пройдут в воскресенье. Прежде всего это, конечно, игра «Зенит»—«Локомотив».

Хотя если посмотреть на коэффициенты в «Лиге Ставок», то с победителем, можно сказать, все ясно. Успех действующего чемпиона можно взять за 1,46, победа «Локо» идет аж за 7. И желание поставить против лидера, уверен, у многих велико. Ведь еще свежа в памяти кубковая игра «Зенита» в Грозном, где чемпион пропустил три мяча и выиграл только по пенальти, но если смотреть правде в глаза, то у «Зенита» сейчас вообще нет проблем, считает футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«У них есть, кем усилить. Если кто-то получит травму, это тоже не проблема. Все выходят мотивированные. Мы не видим никаких недовольных лиц, никто не встает и не начинает держаться за бока в середине тайма или на 90-й минуте — они бегут».

А вот проблемы «Локомотива» очевидны. Свою игру команда не может найти даже с Артемом Дзюбой в составе. Хотя, возможно, в Санкт-Петербурге сработает правило бывших. Ведь Дзюба уходил из «Зенита» со скандалом и наверняка расшибется в лепешку, чтобы показать класс в культурной столице.

Гол игрока в «Лиге Ставок» можно взять за 3,5. Хотя тут, конечно, большинство будет заряжать на гол нападающего хозяев Матео Кассьерры, который уже наколотил в чемпионате семь мячей и лидирует в списке бомбардиров.

Еще один матч, который стоит посмотреть в воскресенье, — «Ростов»—ЦСКА. Команды занимают в турнирной таблице совсем не те места, которые планировали.

Армейцы седьмые, а команда Валерия Карпина вообще 12-я. При этом ЦСКА едет в Ростов в качестве явного фаворита.

Хотя проблемы команды Владимира Федотова сейчас обсуждают как болельщики, так и эксперты. Например, Игорь Шалимов уверен, что красно-синим будет непросто: «На мой взгляд, игроков не хватает — была трансферная кампания и отдали сильных футболистов. Травма Дивеева. И в качестве замены на усиление в основном молодежь».

«Ростову» тоже впору ставить статус в соцсетях «все сложно». Но высокий коэффициент на домашнюю победу парней Карпина (3,5) в «Лиге Ставок» так и призывает рискнуть. Завершает программу тура игра лидера: «Краснодар» принимает «Урал» из Екатеринбурга. Здесь, по идее, должно обойтись без неожиданностей, и коэффициент 1,85 в «Лиге Ставок» на победу хозяев сейчас кажется волне рабочей идеей.

Встречу «Краснодар»—«Урал» в воскресенье в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало игры в 19:00. В это же время в субботу сойдутся «Спартак»—«Динамо», и, к счастью, эту игру мы также увидим совершенно бесплатно.