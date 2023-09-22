Захарова обвинила главу ЕК во лжи о применении Россией ядерного оружия

Представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в применении ядерного оружия в Хиросиме в 1945 году.

В своей речи на вручении награды Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) председатель ЕК сказала о том, что после трагедии в Хиросиме «Россия вновь угрожает использовать ядерное оружие». При этом она не упомянула США, которые и сбросили ядерную бомбу на японские города. «Многие ваши родственники погибли, когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших и хотели, чтобы мы вняли тем же историям, взглянули в прошлое и узнали что-то о будущем... Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно»,— обратилась Урсула фон дер Ляйен к японскому премьер-министру Фумио Кисиде.

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен»,— написала госпожа Захарова.

В августе 1945 года вооруженные силы США провели бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки. Число жертв составило от 90 тыс. до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 тыс. до 80 тысяч человек — в Нагасаки. Отметим, что в нынешнем году во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагедии, никто из японских политиков не упомянул, что бомбардировка была совершена США.