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Коммерсантъ FM
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В Мордовии возбуждено уголовное дело из-за массового отравления студентов газом

Общее количество пострадавших от утечки газа в Краснослободском районе Мордовии выросло до 37 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов. По его словам, большинство отравившихся — студенты Краснослободского медицинского колледжа в возрасте от 16 до 20 лет.

«Все пациенты госпитализированы, 34 человека — в Краснослободскую больницу, 1 — в Ковылкинскую. Их состояние удовлетворительное. Двое в состоянии средней тяжести перевезены в ДРКБ в Саранске. Сейчас в Краснослободской больнице работают специалисты из Саранска, в том числе главный токсиколог республики Кирилл Левкин»,— сообщил глава республики.

По словам господина Здунова, в медицинском колледже оперативными службами и Роспотребнадзором проведены необходимые экспертизы. По итогам будет вынесено заключение о причинах инцидента. Региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как писал «Ъ», 21 сентября в Краснослободске произошла утечка газа. Ранее сообщалось о 22 пострадавших, 6 из них оказались в реанимации. Жители города массово жаловались на едкий запах газа.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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