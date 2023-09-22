Заключенный избил сотрудника тамбовской колонии за замечание о внешнем виде

Октябрьский райсуд Тамбова признал заключенного одной из колоний региона Бахудура Раджабова виновным в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч.2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет колонии). Судья Алексей Торозов приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Дата и место событий, которые вошли в основу уголовного дела, не раскрываются. Уточняется, что Бахудур Раджабов отбывал наказание за «преступление против личности». Установлено, что сотрудник колонии начал открывать двери для прохода на территорию «локального участка», когда обратил внимание на то, что Раджабов находится с голым торсом, что нарушает правила пребывания в учреждении. Сотрудник учреждения сделал замечание осужденному, а тот в ответ «начал выражать свое недовольство режимом содержания» и толкнул «обидчика» в грудь, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Работник колонии сделал ему еще несколько замечаний, но Раджабов не отреагировал на них и ударил оппонента кулаком правой руки в челюсть и левой ногой в живот.

«Таким образом, совершенные Раджабовым преступные действия повлекли за собой дезорганизацию нормальной деятельности исправительного учреждения, выразившуюся в срыве нормальной деятельности сотрудников места лишения свободы, а также в подрыве авторитета сотрудника места лишения свободы»,— заключили в суде

Приговор был вынесен путем сложения наказаний за это преступление и то, что было совершено против личности.

Алина Морозова

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