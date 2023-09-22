Арбитражный суд Пермского края сегодня удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 2, 1 млн штук акций (менее 1% уставного капитала) АО «Метафракс Кемикалс» с АО «Тольттихимбанк», сообщило Ura.Ru со ссылкой на документы суда.

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Ранее Генпрокуратура не смогла истребовать в собственность государства этот пакет, поскольку его владелец «Тольяттихимбанк» в день подачи иска продал акции за 300 млн руб. ООО «Центр экологического отдыха «Восток» за 300 млн руб. Теперь все 100% акций губахинского химкомбината изъяты в собственность РФ.

Напомним, 8 сентября арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 100% акций АО «Метафракс Кемикалс», принадлежавших АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Для вынесения решения по делу потребовалось только одно заседание по существу дела.