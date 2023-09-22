Из-за матча «Факела» с «Рубином» в Воронеже ограничат парковку и движение

Движение и парковку ограничат в центре Воронежа 24-25 сентября из-за проведения матча местного футбольного клуба «Факел» с казанским «Рубином» в рамках девятого тура РПЛ 2023-2024. Об этом сообщила городская администрация.

С 18:00 24 сентября до 22:30 25 сентября будет запрещена парковка на участках четырех улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 22:30 25 сентября для движения транспорта будут закрыты участки следующих улиц:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до улицы Средне-Московской).

«Рубин» находится на 14 месте в турнирной таблице РПЛ. За восемь туров чемпионата команда получила четыре поражения и одну победу, а также трижды сыграла вничью. «Факел» расположился на 15-месте. В новом сезоне премьер-лиги «наглецы из Воронежа» проиграли в пяти матчах, одержали одну победу и дважды сыграли вничью.

Как Вадим Евсеев ушел с поста главного тренера «огнеопасных» после седьмого тура РПЛ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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