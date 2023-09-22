Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Microsoft представил ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio 2

Компания Microsoft представила ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio 2, который позиционируется как самое мощное устройство в истории модели. Стоимость нового ноутбука составит от $2 тыс. за базовую версию, а флагманский вариант ноутбука обойдется минимум в $3,7

Новинка получила 14,4-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 2400х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, который может менять свое положение — предусмотрены режим классического ноутбука, вариант с выдвинутым вперед экраном и трансформация в планшет. Экран поддерживает ввод данных и управление с помощью стилуса Surface Slim Pen 2.

Surface Laptop Studio 2 оснащен процессором Intel Core 13-го поколения, который позволил вдвое увеличить производительность по сравнению с предыдущим поколением ноутбука, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 или NVIDIA GeForce RTX 4060, а также новинка стала первым ноутбуком на Windows с отдельным ускорителем искусственного интеллекта Intel. Доступны версии с оперативной памятью до 64 Гб и накопителем до 2 Тб. Заявлено, что встроенный аккумулятор может обеспечивать работу до 18 часов без подзарядки.

Ноутбук получил пару разъемов USB-C стандарта Thunderbolt 4, порт USB-A, слот для карт памяти формата microSD и классическим аудиоразъем 3,5 мм.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...