Microsoft представил ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio 2

Компания Microsoft представила ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio 2, который позиционируется как самое мощное устройство в истории модели. Стоимость нового ноутбука составит от $2 тыс. за базовую версию, а флагманский вариант ноутбука обойдется минимум в $3,7

Новинка получила 14,4-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 2400х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, который может менять свое положение — предусмотрены режим классического ноутбука, вариант с выдвинутым вперед экраном и трансформация в планшет. Экран поддерживает ввод данных и управление с помощью стилуса Surface Slim Pen 2.

Surface Laptop Studio 2 оснащен процессором Intel Core 13-го поколения, который позволил вдвое увеличить производительность по сравнению с предыдущим поколением ноутбука, дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 или NVIDIA GeForce RTX 4060, а также новинка стала первым ноутбуком на Windows с отдельным ускорителем искусственного интеллекта Intel. Доступны версии с оперативной памятью до 64 Гб и накопителем до 2 Тб. Заявлено, что встроенный аккумулятор может обеспечивать работу до 18 часов без подзарядки.

Ноутбук получил пару разъемов USB-C стандарта Thunderbolt 4, порт USB-A, слот для карт памяти формата microSD и классическим аудиоразъем 3,5 мм.

Максим Вершинин