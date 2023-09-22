Роспотребнадзор не видит рисков распространения чумы в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения чумы в России на сегодняшний день нет. Ранее в приграничном с Россией регионе Монголии Завхан (граничит с Тувой) выявили пациента с подозрением на заражение чумой.

«На сегодняшний день рисков распространения чумы нет и мы делаем все, чтобы они не возникли»,— сказала Анна Попова ТАСС. По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами и проводит усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе через систему «Периметр», чтобы не допустить провоза чумы самолетом.

Ранее сегодня национальный авиаперевозчик Монголии отменил все внутренние рейсы в аймак Завхан. Пациент с подозрением на чуму прибыл из поселения Яруу. Сейчас анализы этого пациента проходят дополнительные проверки, всех контактировавших с ним людей изолировали.

За 30 последних лет в Монголии выявили 32 зараженных чумой, из них 13 человек скончались. По результатам июньских исследований в Монголии выявили 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. После этого Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы. В августе три случая заражения чумой выявили в Китае.

Существует три вида чумы: бубонная, септическая и легочная, которая возникает при отсутствии лечения бубонной чумы. Чума распространяется при укусах блох и грызунов, через царапины и укусы от инфицированных кошек, через непосредственный контакт с инфицированными тканями животных или воздушно-капельным путем от человека человеку или от животного человеку.

Наиболее опасным переносчиком чумы считаются сурки. На них обычно охотятся в Монголии, Туве и на Алтае. Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы в северо-западном аймаке Увс, который тоже граничит с Тувой.

Последний случай заражения человека чумой в России был в 2017 году. До этого единичные случаи были зафиксированы в горно-алтайском высокогорном природном очаге в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Анастасия Ларина