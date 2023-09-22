Смертность в Нижегородской области в два раза превышает рождаемость

В Нижегородской области в первом полугодии 2023 года родились 13,3 тыс.человек, это на 573 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). По данным регионального отделения Ростата, за это же время в регионе умерли 26 тыс. человек, на 10% меньше по сравнению с АППГ. Таким образом смертность в Нижегородской области в январе-июле в два раза превысила рождаемость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За первое полугодие в регионе умерли 56 детей в возрасте до года, это на 23% меньше по сравнению с АППГ. Естественная убыль населения в регионе составила 12,8 тыс.человек (в 2022 году – 15 тыс.человек).

Также в Нижегородской области зарегистрировано за полгода 10,4 тыс. браков (+1,2%) и 7,3 тыс. разводов (+0,7%).

Андрей Репин