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Коммерсантъ FM
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РБК: банки и маркетплейсы выступили против новых игроков на платежном рынке

Ассоциация банков России (АБР) направила в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития письмо, в котором выступила против предоставления новым игрокам права принимать платежи. Аналогичное письмо было направлено Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития. С копиями писем ознакомился РБК. В 2022 году ЦБ выступил с инициативой расширить список организаций, имеющих право оказывать услуги по приему платежей.

По данным издания, в АБР выступают против законопроекта, поскольку появление новых игроков может привести к рискам мошенничества в национальной платежной системе и к снижению качества услуг по платежам. Также АБР считает, что из-за неопытнысти компаний могут снизиться темпы развития электронной торговли, а права граждан и организаций подвергнутся риску.

АКИТ, в свою очередь, предложил не отказываться от инициативы ЦБ, а «дополнительно проработать» ее. Представитель организации заявил РБК, что АКИТ находится с ЦБ «в рабочем контакте» по этому вопроса.

В 2022 году ЦБ разработал законопроект, вводящий институт небанковского поставщика платежных услуг. Согласно проекту, принимать платежи смогут не только банки, но и финтех-компании, страховщики, брокеры, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и т. д. Планируется, что ЦБ будет вести надзор за этими организациями. Инициатива не внесена в Госдуму, но неоднократно обговаривалась с участниками рынка, в том числе с АБР. Представитель ЦБ заявил РБК, что АБР поддержали проект.

О ситуации на рынке читайте в материале «Быстрые платежи пошли по магазинам».

Полина Мотызлевская

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