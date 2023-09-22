Воинское захоронение и мемориал в Мартышкино восстановят к сентябрю 2024 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение комитету по промышленной политике, инновациям и торговле провести работы по восстановлению воинского захоронения и мемориала в поселке Мартышкино к 1 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба администрации города.

Работы предполагают замену надгробных мраморных плит с восстановлением надписей, очистку и покраску постамента и памятника «Солдат». Будут также демонтированы плиты покрытия, усилен фундамента памятника, заменено бетонное ограждение. Постамент скульптурной композиции «Воину-победителю» будет облицован. К настоящему моменту проведены изыскательные работы, а также пройдена государственная экспертиза.

Братское воинское захоронение в Мартышкино — объект культурного наследия регионального значения. Мемориал был открыт в 1975 году на месте захоронения защитников Ораниенбаумского плацдарма. На территории мемориала захоронено 1458 воинов, в том числе два Героя Советского Союза. Сейчас мемориал, где до 2004 года регулярно проводились торжественные мероприятия, находится в неудовлетворительном состоянии: памятники и скульптуры испорчены, надписи не читаются.

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