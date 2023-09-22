В Орске три человека обвиняются в нападении на инкассаторов

В Орске готовится к передаче в суд уголовное дело о нападении на инкассаторов. Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 209, пп. «а,б,в» ч. 4 ст. 162, пп. «б,ж,з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222, пп. «а,б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Следствие установило, что преступление было совершено 7 октября минувшего года на ул. Станиславского. Трое членов банды атаковали инкассаторов, которые были при исполнении служебных обязанностей, считают силовики.

Они похитили деньги и ранили из огнестрельного оружия сотрудника службы инкассации. Он умер от полученных травм.

Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого уголовное дело будет направлено в суд. Ранее большая часть похищенных у инкассаторов денег была возвращена в почтовые отделения.

Георгий Портнов