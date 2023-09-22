Волковский театр будет сотрудничать с театром из Минска

В Ярославле художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов и директор Республиканского театра белорусской драматургии (Минск) Светлана Карюкина подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках XXIII Международного Волковского фестиваля.

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В пресс-службе Волковского театра рассказали, что руководители театров договорились о сотрудничестве в области культуры и планируют совместную работу по организации обменных гастролей, фестивалей, мастер-классов и других мероприятий.

Республиканский театр белорусской драматургии участвует в Волковском фестивале. 20 сентября театр представил спектакль «Венчание с ветром» на сцене КЗЦ «Миллениум».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в XXIII Международном Волковском фестивале примут участие театры из Армении, Белоруссии и Сербии. Фестиваль пройдет с 19 по 26 сентября под девизом «Островский: современники и современность».

Алла Чижова