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На Волковском фестивале выступят иностранные театры

В Ярославле в XXIII Международном Волковском фестивале, который откроется в театре драмы им. Федора Волкова, примут участие театры из Армении, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Фото: Дарья Петерсон

Фото: Дарья Петерсон

В сообщении театра отмечается, что фестиваль пройдет с 19 по 26 сентября под девизом «Островский: современники и современность». В этом году в Ярославле со своими постановками выступят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Калуги, Твери, Ижевска, Рыбинска, а также из Донецка, Белоруссии, Сербии и Армении.

Откроется фестиваль спектаклем Московского губернского театра «На всякого мудреца довольно простоты», а закроется постановкой Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко» «Волки и овцы». Также в ходе фестиваля будут представлены такие спектакли как «Бедная Лиза» Николая Карамзина, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Шутки Достоевского» по рассказам самого Федора Достоевского.

Алла Чижова

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