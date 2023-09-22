В Новокуйбышевске произошел крупный пожар

Пожар произошел в Новокуйбышевске ночью в четверг, 21 сентября. Сообщение о происшествии в цехе на ул. Промышленная, 70А, поступило на пульт дежурного в 23:30 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение установки

В 7:47 22.09.2023 пожар локализован на площади 100 кв.м»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили 135 человек, 36 единиц техники, включая 36 сотрудников и 11 машин от МЧС России.

Ранее в Самаре произошел пожар на территории бывшего завода. Пламя охватило площадь в одну тысячу кв. м в районе Кировского рынка.

Георгий Портнов