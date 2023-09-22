В суд поступило дело о подготовке атаки самодельными ракетами на «Уралвагонзавод»

В Центральный окружной военный суд поступило уголовное дело Виктора Расторгуева, обвиняемого в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке террористической атаки. Информация об этом размещена в картотеке суда. По информации ТАСС, именно он готовил атаку самодельными ракетами на «Уралвагонзавод», за что впоследствии был задержан ФСБ.

Напомним, задержанный в Свердловской области диверсант, по данным ФСБ, в 2014 году приехал в Россию из Мариуполя. Получив российское гражданство, он активно выступал против власти и специальной военной операции (СВО).

Впоследствии мужчина оборудовал в подвале жилого дома бункер, в котором изготавливал самодельные ракеты. Он изготавливал их из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Также он планировал поджечь нижнетагильский военкомат, чтобы уничтожить документы мобилизованных. В октябре прошлого года мужчина был задержан сотрудниками силовых структур.

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