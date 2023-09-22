«Соленис» обжалует решение суда о выселении с территории порохового завода

В Семнадцатый апелляционный суд поступила жалоба от ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» — компания намерена оспорить постановление суда о выселении с территории Пермского порохового завода (ППЗ). Об этом свидетельствует картотека судебного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Согласно данным сайта арбитража, жалоба поступила 15 сентября. Заседание по рассмотрению апелляционного заявления пока не назначено.

В августе Арбитражный суд Пермского края вынес решение по спору вокруг правомерности размещения мощностей производителя химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Тогда суд отказал в иске «Солениса» к ППЗ, Росреестру и Росимуществу. Заявитель требовал обязать зарегистрировать договор капитализированной аренды одного из цехов завода до 2025 года. Сам договор был заключен еще в 1995 году.

В свою очередь, Росимущество обратилось со встречным иском, настаивая, что помещения «Соленис» занимает незаконно как раз из-за того, что договор не был зарегистрирован. Согласно требованиям ведомства, ЗАО должно покинуть территорию оборонного завода в десятидневный срок после вступления в законную силу решения суда. В итоге в иске «Солениса» было отказано, а встречный иск удовлетворен.

Вскоре суд полностью удовлетворил встречные исковые требования Росимущества, согласно которым ЗАО должно покинуть производственную площадку в одном из цехов на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Согласно решению арбитража, здание должно быть освобождено в течение полугода после вступления судебного акта в законную силу. За каждый день просрочки судебного акта с ЗАО будет взыскиваться по 10 тыс. руб.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Продукция компании применяется также в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Выручка ЗАО от продаж в 2021 году составила 1,973 млрд руб., чистая прибыль — более 106 млн руб. Входит в состав холдинга Solenis, контролируемого американской Platinum Equit.