«Непростой период»

В Россию возвращаются пятилетки — профильные ведомства каждый год будут формировать прогноз потребности в кадрах на предстоящие 60 месяцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. Другой задачей властей должно стать построение экономики высоких зарплат. В частности, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, в стране не хватает 1 млн IT-специалистов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что многие амбициозные планы правительства придется корректировать.

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Очередной Госсовет на этот раз был посвящен рынку труда, и опять, к сожалению, на нем звучали тревожные цифры. Профильный вице-премьер Татьяна Голикова докладывает: может так статься, что в буквальном смысле в стране будет некому двигать вперед технический прогресс.

Самая востребованная возрастная группа работников — от 30-ти до 39-ти лет — сокращается аж на 30%. Более молодые специалисты и те, что постарше, имеются, а вот сотрудников среднего возраста дефицит.

И еще трудность — не все руками хотят работать. Финансистов и страховщиков перебор, а вот слесари, фрезеровщики и представители иных рабочих специальностей в дефиците. Экономиста на сварщика не переучишь. Да и не захочет он, вероятно.

Далее следует сложный для восприятия перечень мер, как предполагается решать эти проблемы. Сперва нужно спрогнозировать потребности экономики, и систему образования под это перестроить.

Сразу нужно заметить, что рабочих не хватает сейчас, а все эти меры — дело не одного дня. К слову, и с образованием у нас тоже не все очевидно.

И вот глава Сбербанка Герман Греф озвучивает свои выводы и прикидки: нехватка этих самых пресловутых айтишников в стране — 1 млн человек, и в ближайшее время проблему не решить, нет такой возможности. Ни добавить, ни прибавить.

Повышай зарплату, снижай, хоть золотые горы обещай... Нет людей. В этом самом IT ведь разбираться надо, так просто вакансию не закрыть и кого попало не нанять.

Да, непростой период. А если вспомнить еще и о демографии, где также не все на сегодня получается, то совсем все непросто. Где брать резервы?

А ведь можно назвать еще и третью проблему: почему-то многие ценные специалисты уехали. И немало из тех, кто сейчас имеется, тоже не против релоцироваться, причем даже необязательно на Запад, что загнивает, но и в дружественные страны, ту же Индию и Китай.

К слову, у них есть успехи, космос вон семимильными шагами осваивают и другие отрасли. Автомобили вон китайские всю Москву оккупировали, трудно даже понять, сколько у них марок современных. А у нас? Ну тоже имеются, но не так много.

Как же быть? Что делать? Видимо, придется что-то оптимизировать, а иные планы корректировать. Говоря научным языком, появилась угроза замедления темпов экономического роста.

Вопрос — до каких значений? До уровня каких стран мы можем опуститься? Впрочем, не будем гадать, меры же принимаются. Экономика наша успешно перестраивается, адаптируется к новым условиям.

Подождать просто нужно некоторое время, пока кадры не подрастут. Главное — чтобы перегибов не было, а то как бы хуже не стало.

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