«Почта России» добавит почтовый вагон в поезд Петербург — Калининград

АО «Почта России» добавит второй почтовый вагон в поезд, курсирующий между Санкт-Петербургом и Калининградом, в связи с высоким спросом, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба макрорегиона Северо-Запад.

«Мы видим востребованность этого направления и развиваем логистику. В октябре планируем запустить второй вагон, курсирующий по этому маршруту»,— рассказал директор макрорегиона Северо-Запад в почтовой компании Дмитрий Серебренников.

«Почта России» совместно с Федеральной пассажирской компанией в январе 2023 года запустила в составе поезда N79/80 почтовый вагон, который доставляет письма и посылки по маршруту Петербург — Калининград. За это время вагон совершил 100 рейсов и перевез более 200 тыс. отправлений общим весом свыше 1 тыс. тонн. Кроме Петербурга вагон доставляет отправления из Новгородской и Псковской областей и Республики Карелия.

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