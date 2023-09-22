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Суд отправил бывшего мэра Ижевска под арест

Суд Ижевска изменил меру пресечения экс-мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву. Он находился под домашним арестом, теперь будет заключен под стражу на два месяца. Меру пресечения для экс-мэра, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, изменили из-за того, что он нарушил условия нахождения под домашним арестом.

Олег Бекмеметьев

Олег Бекмеметьев

Фото: Амир Закиров

Олег Бекмеметьев

Фото: Амир Закиров

«С учетом позиции прокуратуры Индустриального района Ижевска суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца в отношении Бекмеметьева Олега Николаевича. Как следует из представленных материалов, обвиняемый нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Олега Бекмеметьева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 26 июля его отправили под домашний арест. По данным следствия, в 2021 году, будучи на посту мэра, Бекмеметьев передал в собственность строительной компании ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» земельный участок площадью 1927 кв. м, который находился в государственной и муниципальной собственности.

Позднее по делу Олега Бекмеметьева был задержан прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин. По данным следствия, он был пособником бывшего мэра в незаконной передаче земель строительной компании. Новым мэром Ижевска был избран Дмитрий Чистяков.

Анастасия Ларина

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