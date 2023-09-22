В Краснодаре началась реставрация здания Центра творчества «Содружество»

В Краснодаре на пересечении улиц имени Чапаева и Красноармейской началась реставрация фасада исторического здания Центра творчества «Содружество». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На проведение работ из городского бюджета выделили 22 млн руб. Реставрация фасада будет проведена до конца текущего года. Остальную часть работ выполнят в следующем году.

«Подготовка к реставрации южного и восточного фасадов заняла несколько лет. Ранее в 2021 году здесь провели ремонт кровли, а в 2022 году — комплексное обследование здания»,— говорится в сообщении.

Историческое здание было построено по проекту архитектора Александра Козлова в 1906–1911 годах. В 1913 году на втором этаже расположилась женская гимназия имени Хрусталевой, в 1915 году — госпиталь, а затем Северо-Кавказская контора Всесоюзного текстильного синдиката.

Анастасия Донскова

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