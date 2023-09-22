В Свердловской области рабочий погиб из-за падения опоры электропередач

В Карпинске на участке по добыче драгоценных металлов погиб электромонтер. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел 20 сентября на участке россыпи рек Тулайка и Оленья.

По предварительной информации, 39-летний рабочий находился на опоре линии электропередач, отцепляя от нее провода. В момент перекусывания провода опора переломилась у основания. В результате электромонтер упал на землю вместе с опорой, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Прокуратура начала проверку по данному инциденту. Сотрудниками ведомства будет дана оценка исполнению работодателем требований закона в сфере охраны труда и безопасных условий.

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