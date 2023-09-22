Саратовского полицейского обвиняют в пропаже алкоголя стоимостью 1,5 миллиона

Следователи Саратова закончили расследование случаев превышения должностных полномочий (п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, причинившего крупный ущерб (ч. 2 ст. 169 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что 22 июня 2021 года обвиняемый, намереваясь улучшить статистические показатели службы, зарегистрировал сообщение о скрытии налогов организацией, специализирующейся на поставках алкоголя.

Подчиненные правоохранителя изъяли документацию фирмы, «в том числе необходимую для постановки алкогольной продукции в предусмотренный законом реестр». Потом забрали не внесенную в реестр алкогольную продукцию и часть отвезли на склад, где она и испортилась. Оставшуюся часть «похитили неустановленные лица». Ущерб коммерсанту оценили в 1,5 млн руб.

Дело передали в прокуратуру Саратова для утверждения обвинительного заключения.

Дарья Васенина

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