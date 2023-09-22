В Челябинской области объем выбросов от автомобилей вырос на 4% за два года

Объем выбросов загрязняющих веществе в атмосферу от автомобильного транспорта на территории Челябинской области достиг 109,6 тыс. т в 2022 году. Это на 4 тыс. т или почти 4% больше по сравнению с 2020 годом (всего 105,6 тыс. т). Такие данные представил Челябинскстат во Всемирный день отказа от автомобиля.

В 2021 году автомобили выбросили в воздух 108,7 тыс. т вредных веществ. Наибольшую долю в общем объеме выбросов – почти 78% занимает оксид углерода. Затем идут диоксид азота (20%), летучие органические соединения (8,6%), аммиак (1,4%).

Количество автомобильного транспорта в Челябинской области ежегодно увеличивается. На конец 2022 года было зарегистрировано более 1,5 млн машин. Из них 1,32 млн – легковые автомобили, в том числе 1,27 млн находятся в собственности граждан. Количество личных машины за год выросло на 3,3%. К концу 2022 года на 100 домохозяйств в Челябинской области приходилось 69 автомобилей, в 2020-м – 66.

Также в регионе числятся 160,5 тыс. грузовиков, 22,5 тыс. автобусов, в том числе 3,2 тыс. общего пользования.

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