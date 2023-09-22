Уехавшего за границу бизнесмена Алексея Подсохина обвиняют в даче взятки прокурору

В Красноярске утвердили обвинительное заключение бизнесмену Алексею Подсохину за передачу взятки в 500 тыс. руб. экс- прокурору Березовского района, сообщила краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Соколов, Коммерсантъ Фото: Станислав Соколов, Коммерсантъ

Учредитель строительной фирмы «Сибирская Венеция» намеревался выплачивать эту сумму прокурору на регулярной основе за общее покровительство его бизнесу, говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что еще до возбуждения уголовного дела подозреваемый покинул территорию России. Находясь за границей, он получил гражданство другого государства.

Судебное заседание прошло в отсутствии бизнесмена. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредников, максимально наказание – лишение свободы до 12 лет). В настоящее время на имущество господина Подсохина наложен арест на 57 млн руб.

В июне 2023 года, как писал «Ъ-Сибирь», суд Красноярска вынес приговор экс-прокурору Березовского района края Бекхану Аслаханову. По данным управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации) ему назначили десять с половиной лет заключения и штраф в размере 6 млн руб.

Брата бывшего прокурора, ранее служившего в полиции, признали виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн руб. Срок родственники будут отбывать в колонии строгого режима.

ООО «Сибирская Венеция» зарегистрировано в январе 2012 года. Основной собственник компании с долей 67% — совладелец обанкротившегося торгово-производственного холдинга «Сибирская губерния» Алексей Подсохин.

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Александр Киселев, Илья Николаев