В Красноярском крае за взяточничество на 10,5 лет осужден экс-прокурор района

Суд Красноярска вынес приговор экс-прокурору Березовского района края. По данным управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации) ему назначили 10,5 лет заключения и штраф в размере 6 млн руб.

Брата бывшего прокурора, ранее служившего в полиции, признали виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн руб. Срок родственники будут отбывать в колонии строгого режима.

Как установил суд, в мае 2019 года прокурор Березовского района при посредничестве представителей ООО «Сибирская Венеция» и своего брата получил от руководителя этой компании взятку в размере 500 тыс. руб. За вознаграждение он должен был оградить фирму от проверок.

Кроме того, в 2017 году прокурор, по данным следствия, приобрел специальное устройство, чтобы прослушивать разговоры подчиненных. «Жучок» был обнаружен и изъят в его служебном кабинете в ходе проведения обыска.

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Илья Николаев