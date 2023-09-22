В Армавирском районе потушили пожар площадью 200 квадратных метров

В Убеженском сельском поселении Армавирского района потушили пожар площадью 200 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 19 сентября в 21:13. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло загорание сухой травы. Угрозы распространения пожара не было.

Последствия происшествия полностью ликвидировали к 22:12. К тушению огня привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

Анастасия Донскова

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