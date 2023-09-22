Транспортировка с пшеничного поля самолета «Уральских авиалиний» займет несколько месяцев

Транспортировка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно севшего на пшеничное поле в Новосибирской области займет несколько месяцев, сообщили в компании. Сейчас на воздушном судне проводятся работы по его хранению. В частности, вокруг самолета устанавливается ограждение. Ожидается, что оно будет готово к концу недели. «Самолет находится круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек»,– говорится в сообщении. Для устойчивого положения на грунте самолет установили на деревянные платформы.

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Состояние самолета, по оценке технических специалистов, хорошее. «Он не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем»,– уточнили в «Уральских авиалиниях».

Экстренная посадка Airbus A320 произошла 12 сентября. Воздушное судно приземлилась в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, из них 21 дети. Четыре человека обратились за помощью к врачам. По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело расследуется по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Оксана Павлова