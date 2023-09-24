Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) сен.22 авг.23 сен.23 За месяц За год Москва 310 310 313,4 1,10% 1,10% Санкт-Петербург 205,9 204,4 205,9 0,70% 0,00% Казань 143,1 152,1 156,6 3,00% 9,40% Нижний Новгород 116,4 125 129,3 3,40% 11,10% Краснодар 118,4 124,7 126 1,00% 6,40% Ростов-на-Дону 104,6 118,7 120,6 1,60% 15,30% Новосибирск 111,2 117,9 118,9 0,80% 6,90% Екатеринбург 105,2 115,1 117,5 2,10% 11,70% Самара 102 112,7 115 2,00% 12,70% Красноярск 98,9 111,2 112,1 0,80% 13,30% Уфа 103,1 110,9 112 1,00% 8,60% Омск 86,3 97,6 99,9 2,40% 15,80% Пермь 84,1 95 95,7 0,70% 13,80% Воронеж 86,9 91,2 93,3 2,30% 7,40% Волгоград 79,8 89,9 92,4 2,80% 15,80% Челябинск 65,8 82 86,2 5,10% 31,00% Московская область 160,4 159,1 160 0,60% –0,20% Ленинградская область 133 126,4 126,6 0,20% –4,80%