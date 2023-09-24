Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
сен.22 авг.23 сен.23 За месяц За год
Москва 310 310 313,4 1,10% 1,10%
Санкт-Петербург 205,9 204,4 205,9 0,70% 0,00%
Казань 143,1 152,1 156,6 3,00% 9,40%
Нижний Новгород 116,4 125 129,3 3,40% 11,10%
Краснодар 118,4 124,7 126 1,00% 6,40%
Ростов-на-Дону 104,6 118,7 120,6 1,60% 15,30%
Новосибирск 111,2 117,9 118,9 0,80% 6,90%
Екатеринбург 105,2 115,1 117,5 2,10% 11,70%
Самара 102 112,7 115 2,00% 12,70%
Красноярск 98,9 111,2 112,1 0,80% 13,30%
Уфа 103,1 110,9 112 1,00% 8,60%
Омск 86,3 97,6 99,9 2,40% 15,80%
Пермь 84,1 95 95,7 0,70% 13,80%
Воронеж 86,9 91,2 93,3 2,30% 7,40%
Волгоград 79,8 89,9 92,4 2,80% 15,80%
Челябинск 65,8 82 86,2 5,10% 31,00%
Московская область 160,4 159,1 160 0,60% –0,20%
Ленинградская область 133 126,4 126,6 0,20% –4,80%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...