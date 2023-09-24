Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

|
|Локация
|Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|
|сен.22
|авг.23
|сен.23
|За месяц
|За год
|Москва
|310
|310
|313,4
|1,10%
|1,10%
|Санкт-Петербург
|205,9
|204,4
|205,9
|0,70%
|0,00%
|Казань
|143,1
|152,1
|156,6
|3,00%
|9,40%
|Нижний Новгород
|116,4
|125
|129,3
|3,40%
|11,10%
|Краснодар
|118,4
|124,7
|126
|1,00%
|6,40%
|Ростов-на-Дону
|104,6
|118,7
|120,6
|1,60%
|15,30%
|Новосибирск
|111,2
|117,9
|118,9
|0,80%
|6,90%
|Екатеринбург
|105,2
|115,1
|117,5
|2,10%
|11,70%
|Самара
|102
|112,7
|115
|2,00%
|12,70%
|Красноярск
|98,9
|111,2
|112,1
|0,80%
|13,30%
|Уфа
|103,1
|110,9
|112
|1,00%
|8,60%
|Омск
|86,3
|97,6
|99,9
|2,40%
|15,80%
|Пермь
|84,1
|95
|95,7
|0,70%
|13,80%
|Воронеж
|86,9
|91,2
|93,3
|2,30%
|7,40%
|Волгоград
|79,8
|89,9
|92,4
|2,80%
|15,80%
|Челябинск
|65,8
|82
|86,2
|5,10%
|31,00%
|Московская область
|160,4
|159,1
|160
|0,60%
|–0,20%
|Ленинградская область
|133
|126,4
|126,6
|0,20%
|–4,80%