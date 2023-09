Полвека свободы после пяти веков колониализма

На африканском континенте есть три страны, в названии которых есть слово «Гвинея»: Гвинея, Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. Гвинея-Бисау провозгласила независимость последней из трех — 24 сентября 1973 года. Важную роль в процессе обретения ей независимости сыграл Советский Союз.

Торжественное открытие X Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине, столице ГДР, 28 июля 1973 года. Делегация Гвинеи-Бисау несе портрет Амилкара Кабрала. До провозглашения независимости страны остается два месяца

Фото: Иванов / РИА Новости

Колонизация, цивилизация, ассимиляция

Инфант Португалии Генрих Мореплаватель в 1441 году отправил экспедицию под руководством своего придворного Нуну Триштана к берегам Западной Африки. Ряд историков считает, что именно Триштан в 1446 году первым из европейцев достиг территории будущей Гвинеи-Бисау. В 1687-м была заложена крепость Бисау, будущая столица страны. По итогам Берлинской конференции 1884–1885 годов, на которой колониальные державы обсуждали раздел сфер влияния в Африке, Королевству Португалия достались Мозамбик, Ангола и Кабинда (в настоящее время — эксклав Анголы), Португальская Гвинея (будущая Гвинея-Бисау), Острова Зеленого Мыса (так до 1986 года официально переводилось на русский язык название Кабо-Верде), Сан-Томе и Принсипи, а также фактория Сан-Жуан-Батишта-де-Ажуда на территории Дагомеи (площадью всего 4,5 кв. км, что делало ее самой маленькой колонией в мире).

В 1926 году в Португалии произошел государственный переворот, после которого в стране установилась военная диктатура. На смену ей пришла сначала так называемая «Национальная диктатура», а затем «Новое государство» — режим крайне правого толка, главным деятелем которого был Антониу ди Салазар. Он находился у власти до 1968 года.

Установление диктатуры в метрополии привело к изменениям в жизни колоний. В 1930 году в Португалии был принят Колониальный акт, регулировавший отношения с контролируемыми Лиссабоном территориями. Колонии стали называться «заморскими доминионами Португалии». Их население по данному закону делилось на коренное и неаборигенное (использовались также понятия «нецивилизованное» и «цивилизованное»). Во вторую категорию попадали европейцы, выходцы из Индии и Китая, мулаты, а также асимиладуш («assimilados», в буквальном переводе с португальского — «ассимилированные», «уподобленные»).

Чтобы считаться асимиладуш, африканец, достигший возраста 18 лет, должен был хорошо овладеть португальским языком, навыками чтения и письма, исповедовать католическую веру и придерживаться «португальского образа жизни», иметь определенный уровень дохода и заручиться гарантиями двух португальских граждан.

Жена и дети асимиладуш получали этот статус автоматически. Асимиладуш обладали всеми правами граждан Португалии. У них было больше возможностей получить хорошее образование и работу, чем у «нецивилизованных» местных жителей. Число тех, кто принадлежал к этой категории, было крайне мало во всех заморских территориях. Амилкар Кабрал, лидер борьбы за независимость Португальской Гвинеи, выступая в штаб-квартире ЮНЕСКО в 1974 году, утверждал, что число асимиладуш не превышало 0,03% от общей численности населения Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау. В 1973-м население Гвинеи-Бисау составляло 603 тыс. человек (по данным Всемирного банка). Соответственно, лишь около 180 коренных жителей относились к этой привилегированной категории.

Острова Зеленого Мыса, соседствующие с Гвинеей-Бисау, были исключением из правил. Все коренные жители островов признавались асимиладуш. Среди португальских колоний Африки острова выделялись также самым высоким уровнем грамотности. В 1950 году читать и писать умели 22% местных жителей. В Анголе — 3%, в Мозамбике — 2%, в Португальской Гвинее — 1%.

Для того чтобы «цивилизовать» «нецивилизованных» жителей других колоний, кабовердианцев (уроженцев Островов Зеленого Мыса) часто назначали на административные должности низшего и среднего звена в Анголе и Португальской Гвинее. В 1973 году три четверти государственных служащих в Португальской Гвинее были кабовердианцами.

В семье таких асимиладуш и родился будущий главный герой борьбы за освобождение Португальской Гвинеи от колониализма Амилкар Кабрал.

Детство героя

Хувенал Кабрал, однокашник и поклонник португальского диктатора Антониу ди Салазара, отец двух видных борцов с португальским колониализмом

Фото: Автор неизвестен

Амилкар Кабрал родился 12 сентября 1924 года в городе Бафата (Португальская Гвинея). При рождении мальчику дали имя Гамилькар в честь карфагенского военачальника, отца Ганнибала, Гамилькара Барки. Впоследствии первая буква имени потерялась.

Отец, Хувенал Антонио Лопеш да Коста Кабрал, был мулатом, внуком крупного землевладельца с острова Сантьягу (самого большого по площади и населению из островов Зеленого Мыса). Хувенал осиротел в младенчестве и был взят на воспитание двоюродными дедушкой и бабушкой. Они сдавали землю в аренду, а сами жили с мальчиком в Португалии. Хувенал посещал начальную школу в районе Сантьягу-де-Кассуррайнш. В классе он был единственным чернокожим учеником. После школы он поступил в семинарию в городе Визеу. В те же годы в этой семинарии учился будущий португальский диктатор Антониу ди Салазар. Семинарию Хувеналу пришлось бросить из-за финансовых трудностей. Он вернулся на острова Зеленого Мыса, поступил в местную семинарию, но и оттуда вынужден был уйти — из-за драки с другим учеником. В 1913 году он перебрался в Португальскую Гвинею. Работал мелким клерком в нескольких колониальных структурах, потом устроился школьным учителем (в классе было шесть учеников).

В Португальской Гвинее он познакомился с будущей матерью Кабрала, своей землячкой с острова Сантьягу Ивой Пиньел Эворой. Она была из небогатой семьи, но, по воспоминаниям современников, обладала красивым почерком, следовательно, умела писать. Хувенал был женат, Ива была разведена и имела девятилетнего сына. Хувенал некоторое время управлял двумя мелкими бизнесами, принадлежавшими соответственно жене и любовнице. Мужем Ивы он стал уже после рождения Амилкара. Впоследствии Ива родила еще близнецов Арманду и Арминду и была беременна их с Хувеналом четвертым ребенком, когда он с ней развелся. В 1932 году Хувенал вернулся на родной остров Сантьягу, забрав с собой Амилкара и близнецов. Годом раньше его третья жена, португалка Аделина, родила сына Луиша.

Ива Эвора, мать Амилкара Кабрала

Фото: Автор неизвестен

Хувенал Кабрал поддерживал колонизацию своей родины Португалией, а приход к власти в метрополии диктатора Салазара называл «актом божественного вмешательства». Его старшие сыновья от второй и третьей жен Амилкар и Луиш стали видными борцами с колониальным владычеством.

Но это было еще впереди. В 1937 году Ива Эвора, приехав на Сантьягу, сумела вернуть себе детей и вместе с ними перебралась на Сан-Висенти, второй по величине из островов Зеленого Мыса. Там, в городе Миндело, находилась единственная на островах средняя школа. Окончив ее с отличием, Амилкар Кабрал получил стипендию в Высшей школе агрономии Лиссабонского университета.

«Секретарь»

Уже в начале 1960-х Амилкар Кабрал установил хорошие отношения с представителями социалистических стран

Фото: AP

В университете учились и другие студенты из португальских колоний. Разумеется, они тоже были асимиладуш. В их числе был Марселину душ Сантуш, будущий основатель «Фронта освобождения Мозамбика» (ФРЕЛИМО). В студенческие годы Кабрал познакомился с марксистской литературой. Как и многие другие африканские студенты, он общался с активистами запрещенной Португальской коммунистической партии (Partido Comunista Portugues).

После окончания университета Кабрал работал агрономом в Португальской Гвинее и Анголе. В Португальской Гвинее он провел первую в истории страны сельскохозяйственную перепись.

Одновременно с этим он занимался политическим активизмом, создавал молодежные кружки. Из-за проблем с португальской спецслужбой, Международной полицией защиты государства (Policia Internacional e de Defesa do Estado — PIDE, ПИДЕ), он вынужден был покинуть родину.

Кабрал вместе с группой своих сторонников уехал в Париж. Португальскую Гвинею ему было разрешено посещать только раз в году и оставаться там не более месяца.

Вместе со своим сводным братом Луишем, Аристидишем Перейрой, Фернанду Фортешем, Жулио Алмейдой и Элизем Турпином Амилкар Кабрал основал Африканскую партию независимости (Partido Africano da Independencia — PAI, ПАИ). Согласно официальной историографии партии, это случилось в 1956 году, однако некоторые историки датируют это событие 1959 годом. В 1960-м партия была переименована в Африканскую партию борьбы за независимость Гвинеи и Островов Зеленого Мыса (Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde — PAIGC, ПАИГК). Иногда в партийных документах в названии Гвинеи употреблялось слово «португальская», но с маленькой буквы и в кавычках. Целью партии было объявлено достижение независимости и создание единого государства, которое будет развиваться по социалистической модели. (Впоследствии написание названия партии в русскоязычных источниках незначительно менялось, во избежание путаницы далее в статье используется первоначальная аббревиатура.)

Амилкар Кабрал был также в числе основателей Народного движения за освобождение Анголы — Партии труда (Movimento Popular de Libertacao de Angola — MPLA, МПЛА).

В начале 1960 года руководство новой партии переехало из Парижа в Конакри, столицу Гвинейской Республики, провозгласившей независимость от Франции в 1958-м. Гвинейская Республика (иногда ее называют Гвинея-Конакри) имеет общую границу с Гвинеей-Бисау. В Конакри работали посольства социалистических стран. Кабрал и его соратники начали налаживать контакты с их сотрудниками. В августе 1960 года Кабрал вместе с представителями МПЛА побывал в Китайской Народной Республике. Там они получили финансовую помощь и прошли инструктаж по ведению партизанской войны.

В декабре 1959 года перед поездкой в Китай Амилкар Кабрал совершил краткосрочный визит в Москву. В телеграмме, отправленной из советской столицы Луишу Кабралу, он отмечал теплый прием и выражал оптимизм по поводу возможностей будущего сотрудничества с СССР.

Вскоре после возвращения Кабрал начал переписываться с руководством Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, чтобы договориться о новом приезде в СССР.

В 1960 году в посольстве Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) в Конакри начал работать лейтенант Службы государственной безопасности (Statni bezpecnost) Мирослав Адамек (псевдоним — «Алтер»). Он установил хорошие отношения с представителями африканских освободительных движений, в том числе с Кабралом.

В марте 1961 года Кабрал приехал с двухнедельным визитом в Советский Союз. По дороге он сделал остановку в ЧССР. По возвращении Кабрала в Гвинею с ним снова встретился «Алтер». В июне 1961-го «Алтер» направил министру внутренних дел ЧССР Рудольфу Бараку секретную депешу с предложением привлечь Кабрала к сотрудничеству. Министр дал добро. Кабрал получил псевдоним «Секретарь». Его статус определялся как «конфиденциальный контакт», а не «агент». Неизвестно, знал ли Кабрал вообще о том, что Мирослав Адамек был разведчиком. Сотрудничество было гораздо выгоднее Кабралу: он и ПАИГК получали от Чехословакии многое — деньги, оружие, подготовку специалистов, практически ничего не давая взамен.

В декабре 1960 года и в октябре 1961 года Амилкар Кабрал направлял обращения к португальскому правительству, в которых говорилось о стремлении народов Португальской Гвинеи и Островов Зеленого Мыса к независимости. В случае отказа португальских властей Кабрал от имени ПАИГК обещал ликвидировать колониальное господство насильственным путем. Эти обращения остались без ответа.

Профессор международной истории Лондонской школы экономики Владислав Зубок в статье «Spy vs. Spy: The KGB vs. the CIA, 1960–1962», опубликованной в 1994-м в The Cold War International History Project Bulletin, сообщает, что 1 августа 1961 года ЦК КПСС утвердил предложенный председателем КГБ СССР Александром Шелепиным план помощи в организации массовых антиколониальных восстаний в Кении, Северной и Южной Родезии и Португальской Гвинее.

В августе 1961 года 11 членов ПАИГК начали проходить курс военной подготовки в Чехословакии. Впоследствии примерно такое же число новых курсантов из ПГАИК приезжало на обучение в Чехословакию ежегодно.

Власти ЧССР приняли решение ежемесячно выплачивать ангольским товарищам 2,5 тыс. крон и предоставить борцам за независимость 300 единиц стрелкового оружия.

В ноябре «Секретарь» сообщил «Алтеру», что ПАИГК заканчивает подготовку к вооруженной борьбе, а Министерство обороны Гвинеи готово предоставить грузовики для переправки оружия в Португальскую Гвинею. В конце года власти Гвинеи конфисковали груз оружия, предназначенный для ПАИГК. Возможных причин было несколько, среди них называются ухудшение отношений Гвинеи с СССР и конфликт гвинейского руководства с Кабралом.

Бескорыстная помощь слаборазвитой стране

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 5 февраля 1960 года был учрежден Университет дружбы народов (УДН; годом позже ему было присвоено имя Патриса Лумумбы). Перед университетом была поставлена задача подготовки национальных кадров стран Азии, Африки и Латинской Америки, «руководствуясь ленинской политикой оказания бескорыстной помощи народам слаборазвитых стран». Стипендии на обучение в нем предоставлялись в том числе представителям национально-освободительных движений в португальских колониях.

Брат Амилкара Кабрала Фернандо изучал в УДН медицину.

Дети борцов за независимость жили и получали образование в Ивановском интернациональном детском доме (Интердом). В числе воспитанников Интердома — дочь Амилкара Кабрала и сын Луиша Кабрала. С 1963 по 1967 год в Центральной комсомольской школе учились 59 членов ПАИГК.

В 1960–1961 учебном году в СССР учились двое студентов из Португальской Гвинеи. В 1966–1967 учебном году — 74. Студентов из португальских колоний также принимали в вузы социалистических стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ЧССР. Кандидатуры поступающих утверждал лично Амилкар Кабрал.

В феврале 1962 года Кабрал в очередной раз приехал в Советский Союз. На аэродроме его встречал сотрудник Международного отдела ЦК КПСС Петр Евсюков. Как и в прошлый раз, Кабрал попросил о военной помощи, но не получил ее (возможно, руководство СССР считало, что чехословацкой помощи будет достаточно). Но Международный отдел выделил финансовую помощь ПАИГК. В 1962 году — $35 тыс., в 1967-м — $50 тыс. (на соответствующие документы указывает Наталья Телепнева из Уорикского университета в книге «Cold War Liberation. The Soviet Union and the Collapse of the Portuguese Empire in Africa, 1961–1975»).

В том же 1962 году имя Амилкара Кабрала впервые появилась в советской центральной печати. 28 августа корреспондент «Правды» сообщал из Аккры (Гана) о пресс-конференции, которую дал генеральный секретарь ПАИГК. «По всей стране народ под руководством партии восстал и активно участвует в борьбе против португальских колонизаторов»,— передавал слова Кабрала советский журналист.

И вечный бой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зенитный расчет ФАРП Фото: О. Игнатьев / РИА Новости Бойцы ФАРП во время обстрела португальского гарнизона города Бинта. Кадр из советско документального фильма «Поступь свободы», снятого за пять лет до провозглашения независимости Гвинеи-Бисау Фото: О. Игнатьев / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Зенитный расчет ФАРП Фото: О. Игнатьев / РИА Новости Бойцы ФАРП во время обстрела португальского гарнизона города Бинта. Кадр из советско документального фильма «Поступь свободы», снятого за пять лет до провозглашения независимости Гвинеи-Бисау Фото: О. Игнатьев / РИА Новости

ПАИГК официально объявила о начале вооруженной борьбы с колонизаторами в начале 1963 года. На I съезде ПАИГК в том же году было принято решение о создании Революционных народных вооруженных сил (Forcas Armadas Revolucionarias do Povo — FARP, ФАРП).

Боевые действия начались, несмотря на нехватку оружия и резко выросшую численность армии колонизаторов (с 1 тыс. человек в 1961-м до 13 тыс. человек в 1963-м). Правда, в 1963 году власти Гвинеи уже не препятствовали поставкам оружия для ПАИГК.

Бойцы ФАРП атаковали португальские гарнизоны в городах Тите и Катио. Затем последовали нападения на военнослужащих в других районах на юге страны. Португальская армия предполагала, что повстанцы будут пытаться проникнуть в страну через границу с Гвинеей. Партизанских действий никто не ожидал, нападение застало армию врасплох, что привело к большому числу жертв среди португальских военных.

В корреспонденции ТАСС от 5 мая 1963 года, озаглавленной «Преступления в Африке — дело рук НАТО», приводилось заявление Кабрала о том, что без самолетов, оружия и финансовой помощи Запада Португалия была бы не в состоянии продолжать колониальные войны.

«Наша партия значительно укрепила свои ряды и пользуется теперь огромным влиянием среди народных масс. Мы располагаем многочисленными партизанскими отрядами, укомплектованными, хорошо обученными бойцами. В ходе боев с армией колонизаторов в наши руки попало большое количество оружия и боеприпасов. Португальские каратели нигде не чувствуют себя в безопасности. Мы взрываем мосты, склады горючего, пускаем под откос поезда, нападаем на казармы португальских солдат. Свыше тысячи солдат колонизаторов убито или ранено. Нами захвачена основная часть катеров португальского флота. Национально-освободительная армия держит под контролем дороги страны, отрезав друг от друга гарнизоны португальских солдат, расположенные в городах» (Амилкар Кабрал, «Ахиллесова пята Салазара», газета «Правда», 12 марта 1964 года).

Советский врач проводит профилактический осмотр бойцов ФАРП

Фото: Владимир Акимов / РИА Новости

После ухода Никиты Хрущева в отставку с поста первого секретаря ЦК КПСС в 1964 году СССР, сменив Португалию, стал главным поставщиком вооружений борцам за независимость Португальской Гвинеи.

В 1964 году несколько членов ПАИГК прошли полугодовую военную подготовку в Ленинграде. В 1965-м 75 бойцов стали первыми курсантами секретного 165-го Учебного центра по подготовке иностранных военнослужащих при Министерстве обороны СССР в поселке Перевальное вблизи Симферополя. Всего обучение в этом центре прошли около 1,5 тыс. человек из Португальской Гвинеи.

В 1966 году инициатива в ведении боевых действий принадлежала ФАРП, португальская армия вынуждена была только обороняться. К 1969-му под контролем повстанцев находилось около 60% территории колонии, на которой жило около 50% населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Антониу ди Спинола (в центре) разговаривает с солдатами в джунглях Португальской Гвинеи

Фото: Genevieve Chauvel / Sygma / Getty Images Генерал Антониу ди Спинола (в центре) разговаривает с солдатами в джунглях Португальской Гвинеи

Фото: Genevieve Chauvel / Sygma / Getty Images

В 1968 году губернатором и главнокомандующим вооруженными силами Португальской Гвинеи был назначен генерал Антониу Себаштьян Рибейру ди Спинола. Вскоре после назначения он представил стратегию «За лучшую Гвинею» (Para Gine melor). Она включала в себя крупные финансовые вливания в экономику колонии, открытие новых школ и больниц, жилищное строительство, предоставление фермерам доступных кредитов, организацию поездок в Португалию и Мекку для местных жителей, сотрудничающих с колониальными властями. Местному населению были предоставлены политические права — был создан Совет Гвинеи, в который входили вожди, лояльные к португальцам. Из тюрем освобождались политзаключенные.

На радио велась кампания по дискредитации ПАИГК. У представителей коренного населения появилось больше возможностей в армии. Одновременно с этим усилилась борьба с повстанцами.

Армия совершала вертолетные рейды в районы, находившиеся под контролем ПАИГК, проводя там операции устрашения — уничтожая деревни, убивая их жителей, сжигая посевы и забивая скот. Численность армии, согласно разным источникам, составляла от 27 тыс. до 40 тыс. человек. Из 10 тыс. коренных жителей колонии были созданы спецподразделения.

Ни кнут, ни пряник не помогали. Бойцы ФАРП продолжали отвоевывать все новые районы страны, так что территория, находящаяся под контролем португальских властей, к 1973 году свелась к нескольким городам и гарнизонам. Но при этом армия колонизаторов обладала превосходством в воздухе.

Кубинские военные советники, находившиеся на контролируемой ФАРП территории, постоянно просили Кабрала активизировать боевые действия. Он был против, заявляя, что должен по возможности избежать серьезных потерь в рядах своих сторонников — даже за счет меньшей интенсивности боев. Кабрал упирал на то, что больших успехов ПАИГК и ФАРП смогут добиться, если им предоставят самое современное оружие. Кабрал обращался за поддержкой к Советскому Союзу, как к более авторитетной стороне, доказывая, что крупные потери плохо отразятся на боевом духе повстанцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бойцы ФАРП идут на выполнение боевого задания Фото: О. Игнатьев / РИА Новости Амилкар Кабрал с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Куба наряду с СССР и ЧССР тоже внесла свой вклад в борьбу с португальским колониализмом в Африке Фото: Фонд Марио Соареша и Марии Баррозу Следующая фотография 1 / 2 Бойцы ФАРП идут на выполнение боевого задания Фото: О. Игнатьев / РИА Новости Амилкар Кабрал с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Куба наряду с СССР и ЧССР тоже внесла свой вклад в борьбу с португальским колониализмом в Африке Фото: Фонд Марио Соареша и Марии Баррозу

В 1969 году СССР поставил переносные реактивные пусковые установки 9П132 «Град-П» («Партизан»), разработанные в свое время по просьбе руководства Демократической Республики Вьетнам и доказавшие свою полезность в партизанской борьбе. В Перевальном курсантов из Португальской Гвинеи начали обучать обращению с этим оружием. В 1972 году путем долгих переговоров Кабрал сумел добиться поставок из СССР переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2». Он утверждал, что благодаря этим ПЗРК наконец удастся покончить с португальским превосходством в воздухе.

В упомянутой ранее книге Телепневой приводятся следующие цифры. В 1963–1973 годах СССР поставил ПАИГК военную технику и снаряжение на сумму 21,7 млн руб., гуманитарную помощь — на 4,4 млн руб. Около 2 тыс. человек, 40% ФАРП, прошли военную подготовку в СССР.

В конце 1971 года Амилкар Кабрал пригласил ООН направить специальную миссию в «освобожденные районы» Португальской Гвинеи. Миссия посетила их 2–8 апреля 1972 года. В ноябре 1972-го ООН признала ПАИГК «единственным и настоящим представителем народов территории» и подтвердила право жителей Португальской Гвинеи на самоопределение, свободу и независимость.

Выстрелы в районе Миньер

Генеральный секретарь ПАИГК Амилкар Кабрал на приеме у председателя Комитета советских женщин Валентины Владимировны Терешковой

Фото: Михаил Кулешов / РИА Новости

До полной победы над врагом Амилкар Кабрал не дожил. Он был убит в 22 часа 30 минут 20 января 1973 года рядом со своим домом в районе Миньер в Конакри, где находилась штаб-квартира ПАИГК. Кабрал вместе с женой Аной-Марией возвращался домой после приема в посольстве Польской Народной Республики. Когда он хотел запарковать свой Volkswagen Beetle, его ослепил свет фар от стоявшего неподалеку армейского внедорожника. Кабрал вышел из машины, чтобы разобраться, в чем дело.

Из внедорожника выпрыгнули трое мужчин. Один из них приказал Кабралу ехать вместе с ними. Тот отказался. Другой попытался связать его веревкой. Кабрал оказал сопротивление. По словам Аны-Марии, первым в Кабрала выстрелил Иносенсио Кани, бывший командующий флотом FARP, в свое время осужденный за продажу лодочного подвесного мотора, а затем помилованный Кабралом. Пуля попала в правый бок, пробила печень. Истекающий кровью Кабрал пытался убедить нападавших, что, пока португальцы не изгнаны с их земли, разногласия нужно обсуждать открыто. Кани приказал сообщнику Бакару Кани (вероятно, однофамильцу) «кончить Кабрала». Прозвучала автоматная очередь. После убийства Кабрала заговорщики схватили Ану-Марию и отправили ее в тюрьму ПАИГК, известную как «Монтанья» («Гора»).

Другая группа заговорщиков захватила сподвижника Кабрала Аристидиша Перейру. Пленника повезли на катере в сторону Португальской Гвинеи.

Третья группа, обезоружив охранников тюрьмы «Монтанья», освободила Мамаду Туре и Аристидиша Барбозу, членов ПАИГК, разоблаченных как агенты ПИДЕ.

Менее чем за месяц до смерти Амилкар Кабрал в последний раз побывал в СССР. На фото – его выступление на торжественном заседании, посвященном 50-летию образования СССР, в Кремлевском Дворце съездов

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Было арестовано множество сторонники Амилкара Кабрала, в основном уроженцы островов Зеленого Мыса и метисы из Португальской Гвинеи. Участниками заговора были недовольные политикой Кабрала члены ПАИГК и ФАРП, коренные жители Португальской Гвинеи.

Торжество заговорщиков было недолгим. Катер с Аристидишем Перейрой заметили летчики ВВС Гвинеи. После чего он был задержан советским военным кораблем. В некоторых источниках указывается название корабля — эсминец «Бывалый». Власти Гвинеи арестовали всех заговорщиков и освободили всех ранее задержанных соратников Кабрала.

Президент Гвинеи Секу Туре организовал и возглавил международную комиссию по расследованию обстоятельств случившегося. Обвинения были выдвинуты против 465 человек, но виновными были признаны только 43, в том числе 9 — активными участниками заговора. Осужденные впоследствии были переданы на территорию Португальской Гвинеи, подконтрольную ПАИГК. Десять человек были расстреляны, некоторые, согласно книге советского журналиста-международника Олега Игнатьева «Три выстрела в районе Миньер», стали жертвами самосуда толпы.

О борьбе народа Гвинеи-Бисау за независимость советский читатель узнавал из статей Олега Игнатьева. Игнатьев был первым журналистом, побывавшим в районах Португальской Гвинеи, взятых под контроль ПАИГК.

Фото: Евзерихин Эммануил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ходе расследования обстоятельств заговора арестованные под пытками дали показания о том, что заговор был организован ПИДЕ. Спецслужба сыграла на этнических разногласиях среди членов ПАИГК — между уроженцами островов Зеленого Мыса и континента. Советскому читателю о том, что Кабрала убили «свои», знать не полагалось. В «Правде» сообщалось, что это сделали «отщепенцы», «заговорщики», «португальские колонизаторы руками наемных убийц».

Генерал ди Спинола много лет спустя утверждал, что в его планы не входило убивать Кабрала, наоборот, он хотел его сделать главой правительства Португальской Гвинеи. О том, что заговорщики «переусердствовали», говорили и другие представители португальской колониальной администрации.

После Кабрала

Генеральный секретарь ПАИГК Аристидиш Перейра выступает на первой сессии Национального народного собрания

Фото: AFP

Смерть Амилкара Кабрала не повлияла на ход освободительной борьбы. Скорее наоборот — после его гибели возросли объемы советской военной помощи, что способствовало активизации боевых действий. Группа из 24 бойцов, обучившихся в Советском Союзе обращению с ПЗРК, начала охоту на португальскую авиацию. 28 марта 1973 года они сбили самолет, в котором находился Жозе Фернанду Альмейда Бриту, командующий военно-воздушными силами Португальской Гвинеи. После его смерти португальская армия отменила все воздушные операции.

К августу 1973 года «освобожденные районы» Португальской Гвинеи занимали, согласно разным источникам, от трех четвертей до «почти всей» территории колонии. Еще в 1972 году в этих районах были проведены выборы в Национальное народное собрание.

23–24 сентября 1973 года в поселке Мадина-ду-Боэ собрались депутаты Национального народного собрания, чтобы провозгласить независимость нового государства — Республики Гвинея-Бисау. Председателем Государственного совета Гвинеи-Бисау был избран Луиш Кабрал, председателем Совета государственных комиссаров — Франсишку Мендеш. Новое государство вскоре было признано более чем 40 странами. Разумеется, включая СССР. 6 октября между СССР и Гвинеей-Бисау были установлены дипломатические отношения. 2 ноября Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, осуждающую незаконную оккупацию вооруженными силами Португалии некоторых районов Республики Гвинея-Бисау и акты агрессии, совершаемые ими против населения республики.

Португалия охарактеризовала провозглашение независимости Гвинеи-Бисау как «фиктивное», «подрывной акт антипортугальских сил». Но 25 апреля 1974 года в Португалии произошел бескровный военный переворот, известный как Революция гвоздик.

Генерал ди Спинола стал первым председателем взявшего власть Совета национального спасения Португалии, а 15 мая был избран президентом страны. Назначенный в мае новым министром иностранных дел адвокат Мариу Суареш начал переговоры с ПАИГК. 10 сентября Португалия предоставила Гвинее-Бисау полную независимость.

Демонстрация в честь провозглашения независимости Гвинеи-Бисау

Фото: Alain Dejean / Sygma / Getty Images

СССР стал главным донором нового независимого государства. В 1979–1984 годах Гвинея-Бисау была одним из главных получателей советской финансовой помощи в регионе. Из 18 стран Западной Африки она занимала четвертое место по объему средств, направляемых на поддержку экономики,— $15,5 млн (после Нигерии, Гвинеи и Ганы) — и по объему военной помощи — $20 млн (после Нигерии, Гвинеи и Мали). В 1985-м в стране работали 40 советских дипломатов, 150 сотрудников торгпредства и 55 военных советников. По числу советских военных советников Гвинею-Бисау опережала только Нигерия — 120.

К 1984 году Советский Союз поставил в Гвинею-Бисау 12 самолетов-истребителей (6 МиГ-21, 3 МиГ-17 и 3 МиГ-15), 4 многоцелевых вертолета (один Ми-8 и 3 Ми-4), 8 танков Т-34 и 25 бронетранспортеров. Всего — на общую сумму $70 млн. В вооруженных силах Гвинеи-Бисау до сих пор используются стрелковое оружие и артиллерийские орудия советского производства.

В январе 1974 года именем Амилкара Кабрала была названа площадь в Москве.

Развод с островами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Митинг в честь присвоения одной из площадей Москвы имени Амилкара Кабрала Фото: РИА Новости Генерал Антониу ди Спинола возглавил Португалию после бескровного военного переворота 25 апреля 1974 года. Фото: Jean-Claude Francolon / Gamma-Rapho / Getty Images Президент России Владимир Путин (слева) и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. Эмбало вспоминал: «Я помню сам, что, когда учился, у нас были преподаватели географии, физики, химии из России, Советского Союза» Фото: пресс-служба президента РФ Следующая фотография 1 / 3 Митинг в честь присвоения одной из площадей Москвы имени Амилкара Кабрала Фото: РИА Новости Генерал Антониу ди Спинола возглавил Португалию после бескровного военного переворота 25 апреля 1974 года. Фото: Jean-Claude Francolon / Gamma-Rapho / Getty Images Президент России Владимир Путин (слева) и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. Эмбало вспоминал: «Я помню сам, что, когда учился, у нас были преподаватели географии, физики, химии из России, Советского Союза» Фото: пресс-служба президента РФ

После Революции гвоздик Португалия признала ПАИГК законным представителем населения Островов Кабо-Верде и согласилась предоставить островам независимость. 5 июля 1975 года была провозглашена независимость Республики Островов Зеленого Мыса (первоначально иноязычные версии названия звучали в переводной форме, в 1986-м из названия исчезло слово «острова», и его прекратили переводить на другие языки). В 1981 году на территории Кабо-Верде была основана Африканская партия независимости Кабо-Верде (Partido Africano da Independencia de Cabo Verde), преобразованная из ПАИГК. Мечта Амилкара Кабрала о том, чтобы Гвинея-Бисау и Острова Зеленого Мыса стали единым государством, не сбылась.

Алексей Алексеев