Мандат воронежского депутата Госдумы могут передать главе исполкома «Единой России»

Вакантный мандат депутата Госдумы, который принадлежал избравшемуся от Воронежской области единороссу Игорю Кастюкевичу, могут передать главе центрального исполкома партии Александру Сидякину. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал знакомый с ситуацией источник в партии. Полномочия господина Кастюкевича были прекращены в связи с его избранием 10 сентября в заксобрание Херсонской области, от которого он был затем делегирован в Совет Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александру Сидякину 45 лет. Он родился в городе Сегежа Карельской АССР. В 1999 году окончил Тверской государственный университет по специальности «Юриспруденция». После окончания университета долгое время работал юристом и правозащитником в общественных организациях. С 2006 по 2009 годы господин Сидякин занимал различные должности на промышленных предприятиях, после стал секретарем движения Федерации независимых профсоюзов России. В 2011-ом был избран депутатом Госдумы от Республики Татарстан. С конца 2021-го Александр Сидякин руководит центральным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

Игорь Кастюкевич с 2017 руководил движением «Молодежка ОНФ». В 2021-м он избрался в Госдуму от Воронежской области по партийным спискам. Первым номером в воронежской группе был экс-губернатор региона Алексей Гордеев, вторым — действующий депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко, третьим — главврач воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина Тулинова. Игорь Кастюкевич был четвертым, за ним следовали депутаты облдумы и предприниматели Александр Князев, Александр Пешиков и Артем Копылов.

Владимир Зоркий