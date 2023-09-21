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Муниципального депутата из Пушкина лишили полномочий за прогулы

Совет муниципального образования «Город Пушкин» на заседании 21 сентября лишил полномочий депутата Константина Косова, который покинул Россию около года назад, пишет ЗАКС.Ру.

В проекте решения отмечается, что господин Косов пропускал заседания совета без уважительной причины в течение полугода с 1 марта 2023 года. Закон, по которому мундепов можно лишать полномочий за пропуск заседаний, вступил в силу как раз в этот период.

По информации издания, о прошедшем заседании Косова не уведомили. Мундеп намерен оспаривать решение совета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в суд в Петербурге приговорил к условному сроку мундепутата по коррупционному делу.

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