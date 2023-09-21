Министр здравоохранения Кубани прокомментировал нападение на фельдшера скорой

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов прокомментировал в своем Telegram-канале нанесение травм фельдшеру скорой помощи в Краснодаре. Он подчеркнул, что нападение на медработников недопустимо.

«Медработники — те люди, которые всегда находятся на передовой. Во время пандемии именно они спасли тысячи жителей нашего края. Для людей этой профессии нет праздников и выходных. Уважайте труд медиков. Они заботятся о вашем здоровье»,— написал Евгений Филиппов.

Утром 21 сентября бригада СМП приехала к мужчине, который лежал на улице с признаками алкогольного опьянения, из уха у него текла кровь. Когда мужчина очнулся, он ударил кулаком в лицо фельдшера, которой по итогу сломал нос и причинил другие травмы. Следователи завели уголовное дело.

Татьяна Ручкина

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