В Новосибирской области в 2022 году снизился объем ввода жилья

В ряде регионов Сибири в 2022 году снизился объем вода жилья, следует из данных рейтинга Ria.ru. В Новосибирской области снижение составило 17,3%. Всего в регионе введено в прошлом году введено 1,3 млн кв.м то жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В области показатель обеспеченности жильем составляет 28,4 кв м на человека, следует из данных рейтинга, что является третьим показателем среди регионов Сибири. С небольшим опережением идут Абакана и Иркутск (31,2 и 29,2 квадрата соответственно).

Также снизился объем ввода в Омске (-0,3%) и Томске (21,1%) и Барнауле (-17,2%). В тоже время вырос объем ввода в Кемерово (+17,6%) Иркутске (+12,8%) и Красноярском крае (+12,6%).

Тройку лидеров по объемам ввода жилья поделили: Москва—6,8 млн кв. м., на втором месте Санкт-Петербург — 3,4 млн кв.м., далее идет Краснодар — 3 млн кв.м. В общей сложности за прошлый год в России было введено 102,7 млн кв.м. жилья. Почти половина этого объема (43%) находится в 100 крупнейших городах страны.

Ранее эксперты отмечали снижение интереса сибиряков к покупке нового жилья. Прирост стоимости новых квартир в городах Сибири за год (июль к июлю) составил 6%. При этом наиболее существенный рост цен зафиксирован в последние три месяца.

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Александр Киселев