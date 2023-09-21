Мать отчима, убившего пасынка в Краснодаре, не может связаться с сыном два месяца

Мать осужденного за убийство пятилетнего мальчика в Краснодаре не может связаться с ним на протяжении двух месяцев. Об этом она рассказала kuban.aif.ru.

Женщина сообщила, что раньше передавала сыну деньги через одного человека. Однако в последний раз ей сказали, что ее сына в СИЗО нет, его перенаправили в другую колонию, но какую, не уточнили.

Мать осужденного утверждает, что адвокаты не берутся защищать ее сына после вынесения приговора. Услугами государственного адвоката, по ее мнению, он не стал пользоваться. Женщина считает, что ее сын невиновен в убийстве мальчика.

В июне 2022 года мать мальчика и ее супруг избили перед сном пятилетнего Вову Пащенко, а на утро обнаружили его без признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, супруги закопали тело ребенка в микрорайоне Гидростроителей на берегу реки Кубань и заявили о его пропаже. Мальчика около суток искали волонтеры и правоохранители. Краснодарский краевой суд приговорил мать ребенка к 18 годам лишения свободы, ее супруга — к 22-м.

Татьяна Ручкина

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