Пересечение улиц Большой Монетной, Льва Толстого и Котовского оборудуют светофорами

До 1 сентября 2024 года на пересечении улиц Большая Монтетная, Льва Толстого и Котовского в Петроградском районе Санкт-Петербурга установят светофоры. Соответствующее поручение губернатор Александр Беглов дал комитету по транспорту, сообщили 21 сентября в пресс-службе Смольного.

Рядом с перекрестком находятся Первый Петербургский государственный медуниверситет им. И. П. Павлова и его общежитие, детский сад, молодёжный центр и поликлиника.

В качестве временной меры до 1 октября 2023 года в локации планируют организовать дополнительные пешеходные переходы-зебры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в на Петрозаводском шоссе начали строить надземный пешеходный переход.

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