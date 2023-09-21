Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом

Североатлантический альянс (НАТО) не намерен расширяться за пределы Европы. Об этом на Совете по международным отношениям США заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны.— "Ъ")»,— сообщил господин Столтенберг (цитата по ТАСС).
Сотрудничество альянса с Австралией, Новой Зеландией, Японией и другими странами, которые находятся за пределами Европы, он объяснил тем, что безопасность является глобальной, а не региональной проблемой. Йенс Столтенберг уточнил, что совместная работа с такими странами не означает их членство в НАТО.
Также он в очередной раз исключил возможность приглашения Украины в НАТО в период активных боевых действий.
В августе генсек НАТО предположил, что осенью текущего года в альянс вступит Швеция. В мае 2022 года, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, Министерство иностранных дел России заявило о вынужденных ответных шагах «как военно-технического, так и иного характера» в ответ на это решение.