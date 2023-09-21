Столтенберг: НАТО останется региональным альянсом

Североатлантический альянс (НАТО) не намерен расширяться за пределы Европы. Об этом на Совете по международным отношениям США заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению статьи 5 (принцип коллективной обороны.— "Ъ")»,— сообщил господин Столтенберг (цитата по ТАСС).

Сотрудничество альянса с Австралией, Новой Зеландией, Японией и другими странами, которые находятся за пределами Европы, он объяснил тем, что безопасность является глобальной, а не региональной проблемой. Йенс Столтенберг уточнил, что совместная работа с такими странами не означает их членство в НАТО.

Также он в очередной раз исключил возможность приглашения Украины в НАТО в период активных боевых действий.

В августе генсек НАТО предположил, что осенью текущего года в альянс вступит Швеция. В мае 2022 года, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, Министерство иностранных дел России заявило о вынужденных ответных шагах «как военно-технического, так и иного характера» в ответ на это решение.

Петр Бузлаев