Писатели дошли до суда

Известные писатели подали в суд на компанию-разработчика ChatGPT. В их числе автор «Игры престолов» Джордж Мартин. Они утверждают, что компания Open AI обучала свои языковые модели на пиратских версиях книг, а теперь планирует заработать миллиарды долларов. По мнению истцов, такая практика массово нарушает авторские права. К коллективному иску против разработчика ChatGPT присоединились 17 писателей, среди них, помимо Мартина, Джонатан Франзен и Джон Гришем, а также американская гильдия авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP Фото: Danny Moloshok / Invision for the Television Academy / AP

Кроме того, некоторые истцы находили на маркетплейсах сгенерированные книги, которые были подписаны их настоящими именами, сообщила обозреватель CNN Клэр Даффи:

«Масштаб проблемы будет нарастать. Сейчас сгенерировать текст можно очень дешево и просто. Например, в стиле конкретного автора или книги. Более того, некоторые люди могут умышленно продавать произведения, созданные искусственным интеллектом, но подписанные именами настоящих писателей. В таком ситуации оказалась Джейн Фридман. Она недавно обнаружила на Amazon несколько якобы своих книг, к которым она на самом деле не имеет отношения. Кто-то просто пытался нажиться на ее имени и репутации».

Есть ли у такого иска перспективы? Гендиректор разработчика систем искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин полагает, что доказать, что языковые модели учились именно на пиратских копиях романов будет непросто:

«Нужно доказать то, что в этом иске написано. На каком основании он подается? Действительно ли использовалась нелегальная копия? Если у них есть четкие доказательства, то, наверное, они правы и могут что-то взыскать с OpenAI. Но если они подают иск только на основании каких-то своих измышлений, что компания использовала пиратские версии их книг, удачи им в суде.

Как обучилась модель, какие весовые коэффициенты появились на синапсах между ее нейронами, понять решительно невозможно. Никто не сможет доказать, училась она на пиратской версии или нет. И если даже спрашивать модель, обучали ли ее на пиратской версии книг Джорджа Мартина или нет, ответу доверять будет нельзя. ИИ его выдумает».

Как подчеркивается в иске, писатели не хотят остановить развитие искусственного интеллекта. Они считают, что у них должно быть право запретить использование их произведения. Либо обязать компанию выплачивать роялти.

Опасения американских авторов нельзя назвать беспочвенными, однако пока обучение языковых моделей на таких примерах несет больше пользы, чем вреда, считает писатель Дмитрий Захаров:

«Когда я читаю книгу Вячеслава Крапивина или Жюля Верна, заимствую ли я что-то оттуда? Наверное, заимствую. Где-то вольно, а где-то нет. Здесь, мне кажется, ситуация схожая. Нейросеть не умеет создавать оригинальные произведения в том виде, в каком мы его понимаем. Пока все, что способствует просвещению людей, и обучение нейросетей входит в эту категорию, мне кажется положительным. Как будет развиваться ситуация дальше, посмотрим. А коллеги, скорее, дуют на воду там, где еще и молока-то никто не ждет».

Компания Open AI признала, что использовала контент, защищенный авторским правом, но не уточняла, какой именно.

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Елена Иванова