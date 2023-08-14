Депутаты ЗакСа Петербурга предлагают продлить выплаты детских пособий до 18 лет

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Александр Ржаненков предложили внести изменения в ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей", согласно которым малоимущие семьи получают пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Парламентарии хотят увеличить возраст «получателей» до 18 лет, пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы отмечают, что сейчас данная мера социальной поддержки прекращается за год до совершеннолетия, хотя по ст. 54 Семейного кодекса ребёнком считается человек в возрасте до 18 лет.

По их мнению, дети в возрасте от 17 до 18 лет продолжают учится в образовательных учреждениях и не имеют постоянной работы, тем самым сохраняя зависимое положение от родителей, которые, в свою очередь, продолжают выполнять обязанности по их воспитанию и содержанию, в результате чего несут соответствующие расходы.

«Таким образом, сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки»,— уточняют депутаты.

Сегодня размер выплаты составляет 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума. В среднем по России в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» писал о заявлении председателя ЗакСа Александра Бельского, касающегося использования депутатами городского парламента отечественных автомобилей «Лада».

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