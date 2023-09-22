Тюменец попал под суд за аферу при реконструкции воронежского стадиона

Бутурлиновский райсуд Воронежской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) в отношении 31-летнего директора строительной фирмы, которого обвиняют в афере при реконструкции стадиона в Бутурлиновке. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД, не называя имя фигуранта и название компании.

По версии следствия, в марте 2021 года администрация Бутурлиновского района заключила с фирмой уроженца Тюменской области контракт на реконструкцию, которая включала устройство «подстилающего слоя» на стадионе. При исполнении условий контракта подрядчик указал в акте о приемке работ «недостоверную информацию о свойствах, качестве и цене используемого песка», уточнили в полиции.

«Использование песка мелкой крупности впоследствии привело бы к неравномерной поверхности покрытия площадки и ее повреждению. Кроме того, указанный материал не может обеспечить должной степени амортизации, что значительно повышает риск травматизации спортсменов»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону

В результате действий директора фирмы бюджету Воронежской области был причинен ущерб на сумму более 1,1 млн руб. Факт хищения был выявлен в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Согласно порталу госзакупок, в марте 2021 года администрация Бутурлиновского района заключила договор на реконструкцию стадиона на улице Ленина, 35 в райцентре с воронежским ООО «ПСМК». Сумма контракта составила 50,8 млн руб. Начальная цена не снижалась, в аукционе был только один участник. В ноябре 2021-го с администрация заключила с той же фирмой контракт на дополнительные работы на том же объекте на 8,9 млн руб. Для участия в аукционе также была подана только одна заявка, начальная цена не снижалась.

По данным Rusprofile, ООО «ПСМК» было зарегистрировано в 2016 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. В 2022 году выручка компании снизилась на 64%: со 172 млн до 62 млн руб., чистый убыток составил 5,6 млн руб. (в 2021-м он равнялся 10 млн руб.). Директором и бенефициаром фирмы выступает Владимир Ананьянц. В апреле 2023 года он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Краснодарском крае — для санитарно-технических работ, монтажа отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Кого судили за реконструкцию орловского стадиона — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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