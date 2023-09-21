В четырех регионах юга России абоненты МТС пожаловались на сбои

Абоненты МТС в Ростовской области и Краснодарском крае массово жалуются на сбои в работе оператора. По словам пользователей, в течение дня у них нет возможности совершать звонки, также с перебоями работает мобильный интернет.

В пресс-службе компании ситуацию не комментируют. В правительстве Ростовской области сообщили, что специалисты МТС разбираются с неполадками. «Локально у некоторых абонентов МТС в Ростовской области могут наблюдаться сложности с совершением голосовых вызовов. Мобильный интернет работает в штатном режиме»,— отметили в пресс-службе правительства региона.

Массовые сбои, сообщает корреспондент «Ъ», наблюдались в Волгоградской области с 14:30 до 16:30. Отмечается, что самые большие проблемы были со звонками. В Астраханской области неполадки регистрируют до сих пор. Последнее подтверждающее информацию сообщение поступило в 18:20 по Москве.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону