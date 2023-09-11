За перевес в Ярославской области выписаны штрафы на 500 млн рублей

В Ярославской области с начала 2023 года выписаны штрафы на 500 млн руб. в автоматической системе пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Под контролем правительства области в регионе установят 25 пунктов весогабаритного контроля, из них пять уже работают, а остальные установят к следующему лету. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, для реализации этих планов из дорожного фонда было выделено 2,5 млрд руб.

«Но если мы не защитим наши дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Когда идут фуры с огромным перевесом – с карьеров, с металлом, лесом – это серьезная нагрузка на наши дороги. Мы уже развернули нейросеть на пунктах весогабаритного контроля. Ее тяжело объехать. У нас люди творческие живут в стране, закрывают номера, придумывают много интересного. Могу сказать, что нейросеть работает, и вне зависимости от того, есть номера на машине или нет, фура будет идентифицирована и штраф все равно придет. Когда мы сделаем все пункты весогабаритного контроля, которые запланировали, то в общей сложности потратим 2,5 млрд руб. А уже сейчас 500 млн руб. в виде штрафов нам пришло. Думаю, буквально за год мы вернем все деньги, которые потратили, и серьезно пополним наш дорожный фонд»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова