Реставраторы восстановят ландшафт острова Ливен в музее-заповеднике «Павловск»

В петербургском музее-заповеднике «Павловск» восстановят ландшафт острова Ливен и восстановят на нем павильон, который носил название «Храм Любви», сообщается в Telegram-канале правительства Петербурга.

Кроме того, архитекторы-реставраторы уже начали разрабатывать проект паромной переправы на остров Ливен, который сейчас недоступен для гостей. В сообщении отмечается, что к настоящему времени в рамках программы международного сотрудничества был восстановлен причал на материке и деревянный паром.

Остров Ливен в музее-заповеднике «Павловск» был насыпан в ходе устройства большого пруда на месте бывшего парадного плаца в 1806-1807 годах. Остров получил название в честь княгини Шарлотты Карловны Ливен, воспитательницы дочерей Павла I и Марии Федоровны. В 1816 году на острове был возведен «Храм Любви» — павильон в честь бракосочетания великой княгини Анны Павловны с принцем Оранским. Павильон представлял собой деревянную беседку с 16 квадратными колоннами и аркой в центре. Автор проекта — Карло Росси, резные детали создал Алексей Чухнов. За несколько лет до революции беседка сгорела.

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