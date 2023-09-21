На пешеходном переходе на улице Заводской в Тюмени «Газель» сбила восьмилетнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

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По предварительным данным ГИБДД, ребенок получил множественные травмы. Как пояснил 63-летний водитель машины сотрудникам полиции, он не заметил ребенка. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, в июне на улице Березняковской, 63 в Тюмени 15-ти летний подросток за рулем машины Lada сбил восьмилетнего велосипедиста. Мальчик получил травмы.

Полина Хабарова

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