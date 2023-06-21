В Тюмени подросток на автомобиле сбил восьмилетнего велосипедиста

На улице Березняковской, 63 в Тюмени 15-ти летний подросток за рулем машины Lada сбил восьмилетнего велосипедиста, сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД. Восьмилетний мальчик получил травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД Тюменской области Фото: Telegram-канал ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД, подросток взял ключи от машины у двоюродного брата, которые тот хранил в свободном доступе. Сесть за руль подростку разрешила мама, так как он, по ее словам, «хорошо ездит». По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что восьмилетний велосипедист выехал на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Серове (Свердловская область) 14-летний подросток за рулем чужой Kia Ceed наехал на шестилетнего ребенка на велосипеде.

Полина Хабарова

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